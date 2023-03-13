Сохрани здоровье ребёнка – не отказывайтесь от вакцинации от полиомиелита

Педиатры Детской поликлиники N3 в Неделю здоровья матери и ребёнка рассказывают, чем опасен полиомиелит и какому риску подвергаются дети, не имеющие иммунитета от этой инфекции.

Полиомиелит (детский спинномозговой паралич) - острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусами полиомиелита 1, 2 и 3 типов. Характеризуется поражением нервной системы(преимущественно серого вещества спинного мозга), что приводит к параличам, а также воспалениям слизистой оболочки кишечника и носоглотки, протекающими под «маской» кишечной инфекции или острого респираторного заболевания.

Вирус полиомиелита очень устойчив во внешней среде. Хорошо переносит замораживание, высушивание. Не разрушается пищеварительными соками, антибиотиками и химиопрепаратами! В воде может сохраняться до 100 дней, в фекалиях – до полугода. Погибает при кипячении, под воздействием ультрафиолетового облучения и дезинфицирующих средств

Источник инфекции – больной человек (особенно когда болезнь протекает в легкой и стертой форме) или вирусоноситель.

Возбудитель при инфицировании выделяется через рот (несколько суток), а затем с испражнениями (несколько недель, а иногда и месяцев).



Заражение может произойти:

воздушно-капельным путём (при кашле, чихании, разговоре)

чаще при попадании в рот вируса через загрязнённые руки, пищу, воду

механическими переносчиками вируса могут быть мухи.

Инкубационный период заболевания - в среднем 10-12 дней, максимально - до 35 дней. Чаще всего после заражения вирусом развиваются легкие или стертые формы заболевания или вирусоносительство, которые имеют основное значение в распространении полиомиелита.



Носители вируса не замечают проявлений заболевания, не обращаются за медицинской помощью, при этом выделяя в большом количестве вирус в окружающую среду.



Легкие или стертые формы полиомиелита сопровождаются симптомами:

а) острого респираторного вирусного заболевания (повышение температуры, насморк, боль и покраснение в горле, головная боль, общее недомогание, потеря аппетита)

б) острой кишечной инфекции (тошнота, жидкий стул).

Легкие или стертые формы заболевания вскоре заканчиваются выздоровлением.



Другая форма непаралитического полиомиелита — серозный менингит, течение которого сопровождается лихорадкой, головной болью, рвотой, напряжением мышц шеи, подергиванием и болью в мышцах. Наиболее тяжелой формой, которая приводит к инвалидности и даже летальному исходу, является паралитической полиомиелит.

Болезнь начинается остро, с высокой температуры, недомогания, отказа от еды, в половине случаев появляются симптомы поражения верхних дыхательных путей (кашель, насморк) и кишечника (жидкий стул), а через 1-3 дня присоединяются симптомы поражения нервной системы (головная боль, боли в конечностях, спине), появляются парезы и параличи. Парализована может быть одна или несколько конечностей (руки и ноги).

Возможны поражения дыхательной мускулатуры, что приводит к смерти!

Паралитический период длится до 2-х недель, а затем постепенно начинается восстановительный период, который продолжается до 1 года. В большинстве случаев полного восстановления не происходит, сохраняется атрофия (расстройство питания тканей) и изменение мышц, контрактуры (неподвижность костей в суставах), деформации конечностей.

Сегодня тяжелые паралитические формы возникают только у не привитых детей или у детей с нарушенной схемой иммунизации! Для кого опасен полиомиелит?

Полиомиелит преимущественно развивается у детей в возрасте до 6 лет, если им вовремя не были сделаны прививки от полиомиелита.

После перенесенного заболевания вырабатывается стойкий иммунитет, НО! Только к тому одному (из 3-х) типов вируса, который вызвал заболевание. Хотя полиомиелит детская болезнь, заболевают им и взрослые, причем у них он протекает особенно тяжело. Основным методом профилактики полиомиелита является своевременно проведенная вакцинация.

В России прививки против полиомиелита входят в Национальный календарь профилактических прививок», согласно которому всем детям необходимо сделать прививки от полиомиелита.