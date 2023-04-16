ЗАМАНА - Махачкалинское «Динамо» проиграло «Родине»

Махачкалинское «Динамо» проиграло «Родине»

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16 апреля, 2023. Воскресенье 02:02
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Махачкалинское «Динамо» проиграло «Родине»

Махачкалинская команда «Динамо» одержала неудачу в Москве в матче с «Родиной» со счетом 0:2 в рамках 27-го тура Первой лиги.

Махачкалинское «Динамо» проиграло «Родине»

Оба мяча в ворота махачкалинцев были сделаны во 2-м тайме.

На счету дагестанской команды 37 очков, игру следующего тура динамовцы проведут 22 апреля дома против клуба «Енисей».

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