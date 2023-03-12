ЗАМАНА - В Дагестан приехал президент Федерации дзюдо России

В Дагестан приехал президент Федерации дзюдо России

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12 марта, 2023. Воскресенье 03:10
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В Дагестан приехал президент Федерации дзюдо России

В Дагестан с рабочими делами прибыл президент Федерации дзюдо РФ Сергей Соловейчик. 

В Дагестан приехал президент Федерации дзюдо России

Он поучаствовал в торжественном открытии турнира детской лиги «Локодзюдо», который стартовал во Дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске. Турнир проходит под эгидой Федерации дзюдо России при поддержке ОАО «РЖД» Также Соловейчик встретился с главой Минспорта региона Сажидом Сажидовым, осмотрел музей спортивной славы республики и ряд спортивных школ, в которых обучают дзюдо. 

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