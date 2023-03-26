Дагестанец убил жену из-за приступа ревности

Как показало следствие, в пятницу, 24 марта, около 15:00 подозреваемый в ходе скандала, возникшего на почве ревности, из нелегально хранившегося при себе пистолета сделал выстрел в грудь своей 37-летней жены. Женщина умерла на месте преступления.



Мужчину задержали в порядке статей 91 и 92 УПК России. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и осуществляются следственные мероприятия, которые нацелены на закрепление доказательственной базы.