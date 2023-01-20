Сообщается, что 59-летний махачкалинец перебегал по железнодорожным путям и был смертельно травмирован грузовым поездом. Следователи выясняют обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточняется пресс-службой ведомства.
В Махачкале человека сбил насмерть поезд
- Автор Дарья
- 20 января, 2023. Пятница 11:53
Инцидент случился накануне днем на перегоне станций «Махачкала – Тарки», информирует пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
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