ЗАМАНА - В Махачкале человека сбил насмерть поезд

В Махачкале человека сбил насмерть поезд

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20 января, 2023. Пятница 11:53
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В Махачкале человека сбил насмерть поезд

Инцидент случился накануне днем на перегоне станций «Махачкала – Тарки», информирует пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В Махачкале человека сбил насмерть поезд

Сообщается, что 59-летний махачкалинец перебегал по железнодорожным путям и был смертельно травмирован грузовым поездом. Следователи выясняют обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточняется пресс-службой ведомства.

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