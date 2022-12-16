«В 20:35 в Махачкале 29-летний мужчина, находясь за рулем Nissan Teana, совершил наезд на 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу», – заявляет ведомство. Юноша с различными травмами был госпитализирован, уточняет пресс-служба МВД.
В Махачкале водитель Nissan Teana сбил 15-летнего юношу на пешеходном переходе
- Автор Дарья
- 16 декабря, 2022. Пятница 16:20
Авария случилась накануне вечером на улице Ярагского, информирует пресс-служба МВД по республике.
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