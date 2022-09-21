ЗАМАНА - Признанного виновным в причинении смерти по неосторожности дагестанца освободили в зале суда

Признанного виновным в причинении смерти по неосторожности дагестанца освободили в зале суда

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21 сентября, 2022. Среда 01:30
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Признанного виновным в причинении смерти по неосторожности дагестанца освободили в зале суда

Верховный суд РД озвучил приговор в отношении С. Бабаева, которого признали вердиктом присяжных виновным в причинении смерти по неосторожности, информирует пресс-служба суда.

Признанного виновным в причинении смерти по неосторожности дагестанца освободили в зале суда
Происшествия

Согласно информации, Бабаев осенью 2020 года находился в гостях у своей приятельницы. В ходе конфликта он несколько раз ударил ее головой о стену, из-за чего та потеряла сознание и умерла.

Далее Бабаев украл у жертвы принадлежащие ей ювелирные украшения общей стоимостью более 2,3 млн рублей.

Уточняют, что в деле принимала участие коллегия присяжных заседателей, своим вердиктом признавшая преступника виновным в причинении смерти по неосторожности, но заслуживающим снисхождения. Также они сочли недоказанным совершение им кражи.

На основании вердикта присяжных Верховный суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год и 3 месяца с отбыванием в колонии-поселении.

Исходя из зачета в срок времени задержания Бабаева и нахождения его под стражей, его освободили от тюремного наказания, уточняет пресс-служба.

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