Новый водовод "Чиркей-Махачкала-Каспийск" обеспечит качественной питьевой водой более 900 000 человек

В здании правительства региона обсудили тему реализации инфраструктурных проектов за счет инфраструктурного бюджетного кредита в Дагестане в текущем году.

В здании правительства региона обсудили тему реализации инфраструктурных проектов за счет инфраструктурного бюджетного кредита в Дагестане в текущем году.

В начале собрания премьер напомнил, что в 2021 году в своем послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение по предоставлению инфраструктурных бюджетных кредитов и облигаций на развитие субъектов страны.