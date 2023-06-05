Трехдневный визит гостей из Узбекистана в республике будет насыщенным. В рамках него они встретятся с главой кабмина Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым, дабы обсудить двустороннее сотрудничество между Россией и Узбекистаном.
В Дагестан прилетела делегация Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
- Автор Дарья
- 05 июня, 2023. Понедельник 00:16
В воскресенье, 4 июня, в Дагестан прилетела делегация Сената Олий Мажлиса Узбекистана во главе с Первым заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса РУ Садыком Сафаевым.
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