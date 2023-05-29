ЗАМАНА - Нариман Асваров: «СВО раскрыло истинную сущность лжепатриотов»

Нариман Асваров: «СВО раскрыло истинную сущность лжепатриотов»

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29 мая, 2023. Понедельник 02:10
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Нариман Асваров: «СВО раскрыло истинную сущность лжепатриотов»

Член Президиума регионального политического совета «Единой России», ректор ДГПУ Нариман Асваров прокомментировал исключение из рядов «Единой России» Магомеда Гаджиева, признанного иностранным агентом.

Нариман Асваров: «СВО раскрыло истинную сущность лжепатриотов»

«С объявлением СВО многие вопросы жизнедеятельности общества и государства показали свою несостоятельность. Известные люди бизнеса, шоумены, политики в один миг стали врагами своей Родины.

Получается, что СВО раскрыло истинную сущность людей в масках, их лжепатриотизм. Простой народ увидел своих кумиров в реестре иноагентов. Таких примеров много в истории нашей страны, и их разоблачение очищает ряды простого населения от недостойных людей быть гражданами России.

Гражданственность, любовь к Родине являются нравственными достижениями народа, но не тех, кто легко расстается с этим ценностями.

Магомед Гаджиев перешел черту, несмотря на то, что он долгое время представлял интересы дагестанцев. Исключение его из рядов партии – верный шаг. Это тоже очищение рядов партии от предавших партию и Отечество людей. Будущее страны надо строить с победителями и достойными гражданами России, которых в наших рядах больше!», – отметил Асваров.

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