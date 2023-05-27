Глава Табасаранского района поздравил с днём библиотек

«Мы заинтересованы в том, чтобы сделать библиотеки местом притяжения молодежи и центром интеллектуального развития.

После открытия в районе модельной библиотеки на базе межпоселенческой централизованной библиотечной системы в Хучни, я уверен, библиотека станет ещё более популярным, современным пространством, где наши дети смогут встречаться с друзьями, читать книги, смотреть хорошие фильмы.

Уважаемые библиотекари, ваша работа остаётся востребованной, так как вы делаете знания доступнее, помогаете найти нужную информацию и повышаете интерес к книгам.

Благодарю за вашу работу и желаю вам творческих и просветительских проектов, а также вдохновения для вклада в духовное становление подрастающего поколения»,- говорится в тексте поздравления.