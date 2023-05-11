ЗАМАНА - Заур Аскендеров поучаствовал в совещании оперштаба по развитию экономики РД

Заур Аскендеров поучаствовал в совещании оперштаба по развитию экономики РД

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11 мая, 2023. Четверг 02:05
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Заур Аскендеров поучаствовал в совещании оперштаба по развитию экономики РД

В среду, 10 мая, Председатель Народного Собрания Дагестана Заур Аскендеров поучаствовал в собрании оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона под руководством Сергея Меликова.

Заур Аскендеров поучаствовал в совещании оперштаба по развитию экономики РД

На собрании глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал об участии дагестанской делегации в первой Кавказской инвестиционной выставке в МинВодах.

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