ЗАМАНА - Сефижат Магомедрасулова: «КИВ это возможность наладить связи предпринимательскому сообществу»

Сефижат Магомедрасулова: «КИВ это возможность наладить связи предпринимательскому сообществу»

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04 мая, 2023. Четверг 09:47
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Сефижат Магомедрасулова: «КИВ это возможность наладить связи предпринимательскому сообществу»

Руководитель ассоциации гостеприимства Дагестана Магомедрасулова в беседе с корреспондентом РИА «Дагестан» рассказала о ходе и значении выставки.

Сефижат Магомедрасулова: «КИВ это возможность наладить связи предпринимательскому сообществу»

«Участие в Кавказской инвестиционной выставке дает возможность предпринимательскому сообществу расширить связи, способствует развитию туристического потенциала Северного Кавказа. Здесь очень интересные секции по разным направлениям. Сегодня в мероприятии участвуют как представители Национальной ассоциации Северного Кавказа, так и регионального отделения Женщин бизнеса. Нам интересно все. Есть возможность общения с коллегами из других регионов. Большой интерес участники мероприятия проявляют к Дагестану. Особенно это касается сферы туризма. Все хотят побывать в Дагестане. Мы готовы встречать гостей. Покажем им наши достопримечательности, они смогут познакомиться с нашими традициями и обычаями. Ассоциация гостеприимства проводит большую работу по подготовке кадров для академии сервиса. На днях было заключено соглашение с SabayTravel. К нам приезжали основатели данной платформы Компания заходит в СКФО, в Дагестан в частности. Но, что касается переучивания, не у всех есть желание. Пока с этим имеются проблемы. Но мы делаем все, чтобы сервис в сфере туризма был на достойном уровне», - отметила Сефижат Магомедрасулова.

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