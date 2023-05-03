ЗАМАНА - Глава РД встретился с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым на Кавказской инвестиционной выставке

Глава РД встретился с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым на Кавказской инвестиционной выставке

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03 мая, 2023. Среда 09:21
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Глава РД встретился с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым на Кавказской инвестиционной выставке

Во вторник, 2 мая, руководитель Дагестана провел встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым на Кавказской инвестиционной выставке в городе Минеральные воды.

Глава РД встретился с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым на Кавказской инвестиционной выставке

«История Южной Осетии для нас крайне близка. У жителей Кавказа сформировались добрые и братские отношения с республикой и ее народом. Трагичные исторические факты Осетии мы воспринимаем как свое горе и свои потери. Готовы и в будущем поддерживать добрососедские отношения», – высказался Глава Дагестана.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев озвучил, что отношения между народами развивались веками. Он напомнил о событиях 2008 года, когда дагестанские воины в составе российской армии вместе с народом Южной Осетии отстаивали территорию республики. Как он заметил, Дагестан в то время принял более 250 беженцев, оказывая гуманитарную и медицинскую помощь.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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