Сергей Меликов провел собрание с депутатами Госдумы от Дагестана

Руководитель Дагестана Сергей Меликов провёл встречу с депутатами ГосДумы Федерального Собрания России от партии «Единая Россия» и участниками президиума республиканского политического совета партии.

На совещании собравшиеся обсудили вопросы тесного взаимодействия органов власти Дагестана с депутатским корпусом, в том числе в области реализации озвученных Меликовым в послании НС региона тезисов. В большей степени они касаются развития республики и повышения уровня жизни граждан.