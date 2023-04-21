ЗАМАНА - Сергей Меликов провел собрание с депутатами Госдумы от Дагестана

Сергей Меликов провел собрание с депутатами Госдумы от Дагестана

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21 апреля, 2023. Пятница 21:50
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Сергей Меликов провел собрание с депутатами Госдумы от Дагестана

Руководитель Дагестана Сергей Меликов провёл встречу с депутатами ГосДумы Федерального Собрания России от партии «Единая Россия» и участниками президиума республиканского политического совета партии.

Сергей Меликов провел собрание с депутатами Госдумы от Дагестана

На совещании собравшиеся обсудили вопросы тесного взаимодействия органов власти Дагестана с депутатским корпусом, в том числе в области реализации озвученных Меликовым в послании НС региона тезисов. В большей степени они касаются развития республики и повышения уровня жизни граждан.

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