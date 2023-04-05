ЗАМАНА - Глава Дагестана поручил решить вопрос с открытием новой школы в Ботлихском районе

Глава Дагестана поручил решить вопрос с открытием новой школы в Ботлихском районе

Автор
05 апреля, 2023. Среда 08:10
|||
Глава Дагестана поручил решить вопрос с открытием новой школы в Ботлихском районе

Руководитель Дагестана Сергей Меликов на собрании поручил решить проблему с открытием новой школы в селе Рахата Ботлихского района, информирует телеграм-канал Администрации Главы республики.

Глава Дагестана поручил решить вопрос с открытием новой школы в Ботлихском районе

Учебное заведение сгорело в 2017 году, заново возведенное здание собирались сдать в эксплуатацию еще в 2022 году, но школа все еще не работает.

«Рахата – одно из героических сёл, отразившее нападение международных банд террористов в 1999 году. Село стало одним из рубежей, преодолев который бандиты не смогли войти вглубь республики. Люди по праву возмущены: учебное заведение построено, но учеников в нее не запускают. Граждан не должно волновать, по каким причинам это случилось. Они лишь хотят, чтобы их дети учились в комфортных условиях. 1 сентября ребята должны отправиться на учебу в новую школу. Это наша цель», – выступил глава региона.

Меликов поручил дагестанскому правительству контролировать эту проблему.

Прочитано 41 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top