Глава Дагестана поручил решить вопрос с открытием новой школы в Ботлихском районе

Учебное заведение сгорело в 2017 году, заново возведенное здание собирались сдать в эксплуатацию еще в 2022 году, но школа все еще не работает.

«Рахата – одно из героических сёл, отразившее нападение международных банд террористов в 1999 году. Село стало одним из рубежей, преодолев который бандиты не смогли войти вглубь республики. Люди по праву возмущены: учебное заведение построено, но учеников в нее не запускают. Граждан не должно волновать, по каким причинам это случилось. Они лишь хотят, чтобы их дети учились в комфортных условиях. 1 сентября ребята должны отправиться на учебу в новую школу. Это наша цель», – выступил глава региона.

Меликов поручил дагестанскому правительству контролировать эту проблему.