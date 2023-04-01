ЗАМАНА - За активное участие в мероприятиях, для семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО, руководителям учреждений в сфере культуры вручили Благодарственные письма депутата ГД РФ Джамаладина Гасанова

За активное участие в мероприятиях, для семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО, руководителям учреждений в сфере культуры вручили Благодарственные письма депутата ГД РФ Джамаладина Гасанова

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01 апреля, 2023. Суббота 15:17
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За активное участие в мероприятиях, для семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО, руководителям учреждений в сфере культуры вручили Благодарственные письма депутата ГД РФ Джамаладина Гасанова За активное участие в мероприятиях, для семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО, руководителям учреждений в сфере культуры вручили Благодарственные письма депутата ГД РФ Джамаладина Гасанова За активное участие в мероприятиях, для семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО, руководителям учреждений в сфере культуры вручили Благодарственные письма депутата ГД РФ Джамаладина Гасанова За активное участие в мероприятиях, для семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО, руководителям учреждений в сфере культуры вручили Благодарственные письма депутата ГД РФ Джамаладина Гасанова

В Министерстве культуры РД состоялась встреча министра Бутаевой З.А. и руководителей подведомственных учреждений с помощниками депутата Государственной Думы РФ Джамаладина Гасанова Ольгой Портнягиной и Арсеном Булатовым. Благодарственные письма были вручены Генеральному Директору «Государственный ансамбль песни и танца «Дагестан» Дабаеву Д.М. и директору «Республиканского дома народного творчества» Мугадовой М.В.

За активное участие в мероприятиях, для семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО, руководителям учреждений в сфере культуры вручили Благодарственные письма депутата ГД РФ Джамаладина Гасанова

«…В культуре нет равнодушных и случайных, в ней остаются только талантливые и творческие личности. Вы вносите неоценимый вклад в сохранение и развитие уникальной многонациональной самобытной культуры народов Дагестана. Выражаю Вам и вашим коллективам самые искренние слова благодарности за участие в праздничных мероприятиях для семей и жен военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции…» - сказано в благодарственном адресе от депутата Гасанова Д.Н.

« …Джамаладин Набиевич попросил передать свою благодарность министру культуры РД Зареме Ажуевне Бутаевой и, в ее лице, всем работникам культуры республики, за участие во всех мероприятиях организованных депутатом Гасановым Д.Н. по празднованию нового года для детей участников СВО в Буйнакском гарнизоне. И новогоднее представление у елки и спектакль кукольного театра произвел на детей военнослужащих неизгладимое впечатление. А концерт организованный на 8 марта проходивший в гарнизоне, видели не только те кто был в зале, но и сами участники СВО. Жены военнослужащих прямо с зала организовали видеозапись представления и отправили ее свои мужьям. После концерта они признались, что в первые за все время нахождения в гарнизоне увидели всю красоту и разнообразие дагестанской культуры», — отметила в своем выступлении помощник депутата Гасанова Д.Н. Ольга Портнягина.

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