Соответствующее постановление подписал 4 марта Сергей Меликов.
Стоит напомнить, что до этого Александр Зимин занимал пост руководителя Тарумовского района Дагестана.
Александр Зимин занял должность врио главы Минприроды Дагестана, информирует telegram-канал администрации Главы республики.
Соответствующее постановление подписал 4 марта Сергей Меликов.
Стоит напомнить, что до этого Александр Зимин занимал пост руководителя Тарумовского района Дагестана.
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