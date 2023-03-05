ЗАМАНА - Александра Зимина назначили на пост врио главы Министерства природы Дагестана

Александра Зимина назначили на пост врио главы Министерства природы Дагестана

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05 марта, 2023. Воскресенье 01:46
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Александра Зимина назначили на пост врио главы Министерства природы Дагестана

Александр Зимин занял должность врио главы Минприроды Дагестана, информирует telegram-канал администрации Главы республики.

Александра Зимина назначили на пост врио главы Министерства природы Дагестана

Соответствующее постановление подписал 4 марта Сергей Меликов.

Стоит напомнить, что до этого Александр Зимин занимал пост руководителя Тарумовского района Дагестана.

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