Руководитель Дагестана выступил на премьере документальной картины «Что мы защищаем?»

В четверг, 2 марта, руководитель Дагестана Сергей Меликов посетил премьеру документальной картины «Что мы защищаем?». Название отсылает к одноименной статье Алексея Толстого, которая была напечатана в издании «Правда» в июне 1941 года.

Документальная лента повествует о реальных историях российских военнослужащих и жителей ЛНР и ДНР. Как заявила начальница РГВК «Дагестан» Камила Гамзатова, журналисты и операторы телеканала работали в тяжелых условиях, подвергая себя опасности, побывали на месте событий, поговорили с российскими военнослужащими, жителями ЛНР и ДНР, дагестанскими бойцами. В картину включены интервью с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым, Героем России, командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым, лидером ЛНР Леонидом Пасечником.

До старта сеанса перед собравшимися выступил Сергей Меликов. Он поблагодарил съёмочные команды РГВК «Дагестан» и автора ленты за проделанную работу. «Картина даст ответ большей части жителей, что послужило причиной к началу спецоперации. Ради чего наши земляки с боевыми братьями выполняют возложенные на них цели. Во имя чего сегодня мы вместе оказываем помощь тем, кто потерял родных и близких, и тем, кто находится в ожидании родных», – выступил глава республики.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.