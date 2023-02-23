"Уважаемые дагестанцы! От всего сердца поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Сегодня этот праздник актуален как никогда раньше — мы чествуем, прежде всего, тех, кто выбрал защиту Родины своей профессией, охранял и охраняет покой сограждан. Неизменно вспоминаем в этот день и предыдущие поколения, отстоявшие право России на самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, свободу и независимость страны.

Мы гордимся нашими ветеранами, прошедшими невероятные испытания, для того чтобы их дети и внуки жили под мирным небом. В каждой семье трепетно хранят память о своих защитниках Отечества. Из миллионов таких личных историй сплетается большая история России. И сейчас хочется еще раз поблагодарить всех, кто защищал нашу страну, и тех, кто хранит память об этих славных моментах.

И в сегодняшнее непростое время, дагестанцы, россияне продолжают выполнять эту важную задачу, защищая безопасность страны на боевых рубежах.

Всем защитникам Отечества и всем соотечественникам желаю мира, здоровья и благополучия! Пусть близкие и любящие вас люди всегда будут рядом! Добра, любви и счастья", — обратился премьер.