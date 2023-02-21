Стоит напомнить, что 21 февраля президент России обратится с посланием Федеральному Собранию. Это обращение Владимира Путина Федерации к парламенту, посвященное положению в стране и основным направлениям внутренней и внешней политики.
Глава Дагестана примет участие в церемонии оглашения послания Президента РФ Федеральному Собранию
- Автор Дарья
- 21 февраля, 2023. Вторник 09:52
Об этом информирует телеграм-канал Администрации Главы Дагестана.
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