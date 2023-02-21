ЗАМАНА - Президент 21 февраля огласит послание Федеральному собранию

Президент 21 февраля огласит послание Федеральному собранию

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21 февраля, 2023. Вторник 09:47
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Президент 21 февраля огласит послание Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 21 февраля, огласит послание Федеральному собранию. Об этом ранее рассказал представителям СМИ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Президент 21 февраля огласит послание Федеральному собранию

«21 февраля президент России обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином дворе», — заявил Песков. 

Вчера, 20 февраля, пресс-секретарь сообщил, что Путин все еще работает над посланием. Степень готовности текста Кремль не уточнил.

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