ЗАМАНА - Дагестан и Азербайджан нарастят сотрудничество в области сельского хозяйства

Дагестан и Азербайджан нарастят сотрудничество в области сельского хозяйства

Автор
20 февраля, 2023. Понедельник 16:28
|||
Дагестан и Азербайджан нарастят сотрудничество в области сельского хозяйства
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня, 20 февраля, встретился с руководителем Минсельхоза Азербайджана Инамом Каримовым.
Дагестан и Азербайджан нарастят сотрудничество в области сельского хозяйства

В процессе встречи они обменялись мнениями по вопросам сотрудничества республик в области агропромышленного комплекса, роста товарооборота, обмена опытом в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в применении инновационных технологий в сельском хозяйстве, в части сотрудничества в отрасли аграрных исследований и аграрного образования и так далее.

Было озвучено, что по состоянию на 1 января нынешнего года компаниями Дагестана осуществлены поставки в Азербайджан: рисовой крупы - 140 тонн, мелкого и крупного рогатого скота - 17013 гол. и 2188 гол., соответственно, кишечного сырья - 534 тонн, рыбы - 1970 тонн, субпродуктов - 19 тонн.

За январь - сентябрь минувшего года товарооборот между Дагестана и Азербайджаном составил 12,126 миллиона долларов (темп роста 134 процента), в том числе экспорт – 10,311 млн долларов (темп роста 209 процентов), импорт – 1,815 млн долларов (темп роста 44%).  Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

Прочитано 30 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top