Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня, 20 февраля, встретился с руководителем Минсельхоза Азербайджана Инамом Каримовым.

В процессе встречи они обменялись мнениями по вопросам сотрудничества республик в области агропромышленного комплекса, роста товарооборота, обмена опытом в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в применении инновационных технологий в сельском хозяйстве, в части сотрудничества в отрасли аграрных исследований и аграрного образования и так далее.

Было озвучено, что по состоянию на 1 января нынешнего года компаниями Дагестана осуществлены поставки в Азербайджан: рисовой крупы - 140 тонн, мелкого и крупного рогатого скота - 17013 гол. и 2188 гол., соответственно, кишечного сырья - 534 тонн, рыбы - 1970 тонн, субпродуктов - 19 тонн.

За январь - сентябрь минувшего года товарооборот между Дагестана и Азербайджаном составил 12,126 миллиона долларов (темп роста 134 процента), в том числе экспорт – 10,311 млн долларов (темп роста 209 процентов), импорт – 1,815 млн долларов (темп роста 44%). Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.