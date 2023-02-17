Собравшиеся обсудили тему предоставления земельного участка для строительства ГЭС, ввод в эксплуатацию которой должен состояться в 2028 году.

Начиная заседание, премьер напомнил, что 22 декабря минувшего года руководитель Дагестана Сергей Меликов и Председатель Правления – гендиректор корпорации «РусГидро» Виктор Хмарин подписали договор о реализации на территории региона проекта по возведению Могохской ГЭС.

«Это крайне важное событие для республики, можно сказать историческое. О возможностях данного направления Меликов говорил, когда выступал в парламенте в 2021 году. Дагестан развивается, из года в год увеличивается потребление электроэнергии, поэтому открытие новых генерирующих мощностей сегодня позволит улучшить надежность энергосистемы республики, сбалансировать ее структуру», — высказался глава кабмина региона. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.