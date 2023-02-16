Глава Дагестана принял участие в церемонии открытия реабилитационного центра для детей в Каспийске

Руководитель Дагестана Сергей Меликов открыл 16 февраля Центр социальной помощи, адаптации, реабилитации и абилитации детей в Каспийске. Учреждение сформировано при финансовой поддержке сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Объект рассчитан на 600 детей в год в возрасте от одного года до 18 лет.

На данный момент это единственный центр в СКФО, восстанавливающий полноту движений детей-инвалидов с помощью современных роботизированных технологий. Процедуры в центре будут осуществляться бесплатно.

Выступая перед участниками церемонии, Меликов поблагодарил Сулеймана Керимова за подаренный региону центр и постоянную поддержку региональных инициатив.

«Хочется поздравить всех с открытием этого замечательного центра. По озвученным характеристикам ясно, что это лучший центр в Дагестане и этот центр сможет претендовать на звание лучшего в России. Благодарю сенатора Сулеймана Абусаидовича, депутата Госдумы Хизри Магомедовича, госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Байболатовича, муфтия Ахмада-хажи Магомедовича, которые поддержали инициативу и присутствуют сегодня здесь. Дарить счастье детям – это радость для нас. И счастье заключается в том, чтобы ребенок жил полноценной жизнью, чтобы он был здоров и для него были открыты любые возможности. Мы много работаем, чтобы наши особенные детки не имели никаких ограничений и жили полноценной жизнью. За это спасибо и медсестрам, врачам: вы делаете великое дело, успехов вам работе. Дай бог, чтобы этот центр работал и приносил пользу не только деткам, но и всем нам. Потому что если они будут счастливы, будем счастливы и мы», – выступил Меликов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.