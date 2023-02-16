Глава Кайтагского района поучаствовал в масштабном федеральном проекте «Муниципальный диалог»

Более 100 000 человек из 89 регионов и 19 000 муниципальных образований России, участники Высшего Совета ВАРМСУ, Совета Федерации, депутаты ГосДумы и представители экспертного сообщества страны объединились на одной площадке для выработки эффективных управленческих решений и обмена опытом.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, обращаясь к лидерам муниципалитетов, подчеркнул важную роль муниципального уровня власти.

«Вы находитесь ближе всего к людям, которые судят о работе вертикали власти по тому, как быстро их потребности удовлетворяются на местном уровне. От того, насколько эффективна ваша работа, насколько продуктивно взаимодействие между всеми уровнями власти, зависит жизнь граждан страны», — высказался он.

В рамках проекта, наряду с главами муниципальных образований разных субъектов России, выступил и лидер Кайтагского района Алим Темирбулатов, который отметил необходимость такого диалога для обмена мнениями и выразил готовность поделиться с коллегами имеющимся опытом.

Также в процессе «Муниципального диалога» был обсужден вопрос кадрового резерва. На федеральном уровне решено создать премию «Служение», которая отметит лучших госработников, которые заботятся о развитии территорий и повышении качества жизни в муниципальных образованиях.