ЗАМАНА - В Дагестане утвержден лимит добычи кутума на 2023 год в объеме 34 тонны

В Дагестане утвержден лимит добычи кутума на 2023 год в объеме 34 тонны

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14 февраля, 2023. Вторник 08:23
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В Дагестане утвержден лимит добычи кутума на 2023 год в объеме 34 тонны
Вчера, 13 февраля, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел собрание Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб.
В Дагестане утвержден лимит добычи кутума на 2023 год в объеме 34 тонны

Собравшиеся обсудили установление объемов, сроков, места добычи/вылова анадромных видов рыб для промышленного рыболовства в республике на текущий год.

Допустимый лимит добычи (вылова) кутума на этот год в объеме 34 тонны, как заметил Абдулмуслимов, был предложен Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии в результате изучения акватории Каспийского моря с учетом прогнозов запасов кутума.

«В Комиссию пришло 6 заявок на добычу кутума объемом 43 тонны. В минувшем году региону была выделена квота добычи кутума в объеме 33 тонны, в промышленном рыболовстве участвовало 12 рыбодобывающих организаций. Освоение кутума рыбодобывающими компаниями составляет 88,8% от выделенного объема», — выступил премьер-министр республики. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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