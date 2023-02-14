Собравшиеся обсудили установление объемов, сроков, места добычи/вылова анадромных видов рыб для промышленного рыболовства в республике на текущий год.

Допустимый лимит добычи (вылова) кутума на этот год в объеме 34 тонны, как заметил Абдулмуслимов, был предложен Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии в результате изучения акватории Каспийского моря с учетом прогнозов запасов кутума.

«В Комиссию пришло 6 заявок на добычу кутума объемом 43 тонны. В минувшем году региону была выделена квота добычи кутума в объеме 33 тонны, в промышленном рыболовстве участвовало 12 рыбодобывающих организаций. Освоение кутума рыбодобывающими компаниями составляет 88,8% от выделенного объема», — выступил премьер-министр республики. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.