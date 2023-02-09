Итоги работы Миннаца Дагестана за минувший год и цели на текущий обсудили в рамках пресс-конференции с главой ведомства на базе издания «Дагестанская правда».

Как заявил руководитель ведомства Энрик Муслимов, межнациональные отношения в регионе развиваются позитивно и стабильно. В Дагестане за минувший год не зафиксированы случаи межэтнических столкновений и конфликтности.

Для сохранения языкового многообразия в республике в 2022 году были изданы 10 книг на аварском, даргинском, кумыкском, табасаранском, лезгинском языках с общим тиражом 2 500 экземпляров. Проведена региональная акция «Диктант на языках народов Дагестана», которая охватила более 40 000 человек.

«С моей точки зрения, основной ячейкой, которая должна сохранить, приумножить и научить родному языку, является семья. Ребенка с самого рождения необходимо обучать родному языку. Дети его не знают не по той причине, что он потерял актуальность в школе, а потому что у родителей нет желания их обучать, они не несут эту ответственность», – высказался Муслимов. Подробнее материал можно прочитать тут.