ЗАМАНА - Госдума приняла в первом чтении законопроект о мерах максимальной соцподдержки всем супругам военнослужащих, погибших при исполнении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о мерах максимальной соцподдержки всем супругам военнослужащих, погибших при исполнении

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20 января, 2023. Пятница 18:41
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о мерах максимальной соцподдержки всем супругам военнослужащих, погибших при исполнении

Государственная Дума обсудила и приняла в первом чтении проект Федерального закона о мерах максимальной социальной поддержки всем супругам военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о мерах максимальной соцподдержки всем супругам военнослужащих, погибших при исполнении

Законопроект, внесённый на обсуждение российского парламента, был инициирован спикером ГД Вячеславом Володиным, а также лидерами всех думских фракций. По словам председателя российского парламента Вячеслава Володина «Государственная Дума продолжит работу над законами в поддержку военнослужащих и их семей. Это наш долг перед солдатами и офицерами, которые защищают страну и обеспечивают безопасность граждан».

Предлагается внести изменения в действующий закон «О ветеранах», которые позволят получать максимальные меры социальной поддержки семьям участников специальной военной операции. В соответствии с законопроектом, в первую очередь это касается всех супругов военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей независимо от состава семьи, в которой они живут после смерти супруга.

- Совершенно согласен с позицией руководителя ГД Вячеслава Викторовича, — считает депутат ГД, член фракции «Единая Россия» Джамаладин Гасанов. – Мы должны рассматривать работу в этом направлении, как свою гражданскую обязанность. Ко мне не раз обращались с этим вопросом. И здесь не может быть каких-то проволочек… Все решения должны приниматься оперативно! Российские солдаты и офицеры, выполняющие свой воинский долг в зоне специальной военной операции, должны быть уверенны в поддержке государства их семей, чтобы с ними не случилось, семья должна быть защищена. Это дело нашей гражданской совести!

 

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