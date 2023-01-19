ЗАМАНА - Платежная система «Мир» и дагестанское правительство договорились о старте проекта «Карта туриста»

Платежная система «Мир» и дагестанское правительство договорились о старте проекта «Карта туриста»

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19 января, 2023. Четверг 01:43
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Платежная система «Мир» и дагестанское правительство договорились о старте проекта «Карта туриста»

Контракт о старте проекта «Карта туриста Республики Дагестан» сегодня подписали руководитель РД Сергей Меликов и гендиректор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

Платежная система «Мир» и дагестанское правительство договорились о старте проекта «Карта туриста»

Проект предусматривает выплату кешбэка гостям республики, посещающим объекты и предприятия туристической сферы региона. Для этого любую карту «Мир» достаточно будет зарегистрировать на сайте визитдагестан.рф. При этом не имеет значения, в каком субъекте получена карта и каким банком – использовать привилегии «Карты туриста Республики Дагестан» смогут туристы из всех регионов России.

Сергей Меликов подчеркнул важность подписанного договора для перспективного развития республики в самых разных областях: «В последние несколько лет наш регион стал очень востребованным для посещения. В основном это, конечно, связано с туристическим потенциалом, но мы уверенно говорим и о бизнес-партнерстве, и о различных соглашениях конфессионального характера, образовательных программах, в том числе - с участием университетов, о многих других форумах, которые стали проходить на территории Дагестана.

Конечно, участники всех этих мероприятий привыкли проводить расчеты безналично, по этой причине сейчас мы будем наверстывать упущенное и работать над финансовой грамотностью. Уверен, заключенный сегодня договор поможет нам в этом и позволит туристам чувствовать себя у нас комфортно, отдыхать и работать в привычном для них режиме». Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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