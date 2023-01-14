ЗАМАНА - Премьер-министр РД встретился с коллективом Агентства информации и печати региона

Премьер-министр РД встретился с коллективом Агентства информации и печати региона

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14 января, 2023. Суббота 02:27
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Премьер-министр РД встретился с коллективом Агентства информации и печати региона
В День российской печати, 13 января, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел встречу с сотрудниками Агентства информации и печати региона. В мероприятии участвовали главные редакторы региональных СМИ, подведомственных Агентству.
Премьер-министр РД встретился с коллективом Агентства информации и печати региона

Абдулмуслимов поздравил представителей СМИ от лица Главы Дагестана Сергея Меликова с профессиональным праздником, пожелал им удачи в работе и поблагодарил за освещение социально значимых и общественно-политических событий.

В рамках встречи собравшиеся обсудили роли и цели, стоящие перед СМИ республики. Участники рассказали премьеру про проблемные стороны медиа-среды.

Глава кабмина отметил, что на каждой проведенной встрече с органами исполнительной власти поднимается вопрос о важности усиления освещения результатов работы региональных ведомств в средствах массовой информации и доведения до жителей социально значимой информации.

«Здесь важна синхронная работа и взаимодействие лиц, ответственных за информационное сопровождение органов исполнительной власти с редакциями СМИ. В непростых для всей страны условиях важно качественно доносить до населения информацию о конкретных шагах руководства республики по обеспечению социально-экономической и общественно- политической стабильности», — высказался он. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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