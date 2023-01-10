«Расходы должны быть максимально эффективны. Требуется четкий выбор приоритетов, отказ от всего избыточного. Мы должны обеспечить жесткий контроль за освоением в полном объеме финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий национальных проектов и государственных программ. Нам необходима экономика с конкурентоспособной промышленностью и инфраструктурой, с развитой отраслью услуг, с эффективным сельским хозяйством. Поэтому в нынешнем году мы перейдем к реализации новых проектов, в том числе инвестиционных, созданию новых хозяйств», — высказался руководитель республики.
Меликов добавил, что эффективность бюджетной политики напрямую влияет на безопасность страны, а целевое использование средств должно осуществляться строго по назначению.