ЗАМАНА - Руководитель Дагестана обозначил приоритеты в сфере экономики на 2023 год

Руководитель Дагестана обозначил приоритеты в сфере экономики на 2023 год

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10 января, 2023. Вторник 17:02
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Руководитель Дагестана обозначил приоритеты в сфере экономики на 2023 год

Глава Дагестана озвучил приоритеты в области экономики на 2023 год. Об этом он заявил на оперативном заседании во вторник, 10 января.

Руководитель Дагестана обозначил приоритеты в сфере экономики на 2023 год

«Расходы должны быть максимально эффективны. Требуется четкий выбор приоритетов, отказ от всего избыточного. Мы должны обеспечить жесткий контроль за освоением в полном объеме финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий национальных проектов и государственных программ. Нам необходима экономика с конкурентоспособной промышленностью и инфраструктурой, с развитой отраслью услуг, с эффективным сельским хозяйством. Поэтому в нынешнем году мы перейдем к реализации новых проектов, в том числе инвестиционных, созданию новых хозяйств», — высказался руководитель республики.

Меликов добавил, что эффективность бюджетной политики напрямую влияет на безопасность страны, а целевое использование средств должно осуществляться строго по назначению.

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