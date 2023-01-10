Руководитель Дагестана обозначил приоритеты в сфере экономики на 2023 год

Глава Дагестана озвучил приоритеты в области экономики на 2023 год. Об этом он заявил на оперативном заседании во вторник, 10 января.

«Расходы должны быть максимально эффективны. Требуется четкий выбор приоритетов, отказ от всего избыточного. Мы должны обеспечить жесткий контроль за освоением в полном объеме финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий национальных проектов и государственных программ. Нам необходима экономика с конкурентоспособной промышленностью и инфраструктурой, с развитой отраслью услуг, с эффективным сельским хозяйством. Поэтому в нынешнем году мы перейдем к реализации новых проектов, в том числе инвестиционных, созданию новых хозяйств», — высказался руководитель республики.

Меликов добавил, что эффективность бюджетной политики напрямую влияет на безопасность страны, а целевое использование средств должно осуществляться строго по назначению.