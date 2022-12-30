Глава Дагестана провел собрание Республиканской призывной комиссии

В четверг, 29 декабря, прошло расширенное совместное собрание Республиканской призывной комиссии Дагестана и Оперативного штаба по реализации мер, которые предусмотрены Указом Президента России от 19 октября 2022 г. № 757 «О мерах, осуществляемых в регионах РФ в связи с постановлением Президента России от 19 октября 2022 г. № 756» под председательством руководителя Дагестана Сергея Меликова.

На заседании были обсуждены предварительные итоги осенней призывной кампании в республике, а также меры социальной поддержки семей граждан, которых призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации и принимающих участие в СВО на добровольной основе.

Поприветствовав участников совещания, Меликов проинформировал, что, по предварительным сведениям, график осенней призывной кампании будет осуществлен в срок и в полной мере.

Как он уточнил, осенний призыв состоялся в регионе в штатном режиме и был проведен на достаточно высоком уровне благодаря слаженной работе всех ответственных органов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.