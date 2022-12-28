В республику было доставлено следующее: медикаменты, лекарства, спальные мешки, термобелье, обмундирование, зимняя одежда и обувь, газовые горелки, средства личной гигиены, термосы, продукты питания и другие предметы первой необходимости.

Далее премьер вручил 136-й мотострелковой бригаде сертификат на 14 квадрокоптеров.

Абдулмуслимов в ходе беседы с военнослужащими передал им приветствие от имени руководителя Дагестана Сергея Меликова, а также поговорил о важных вопросах.

«Вы должны знать, что мы о вас не забыли и переживаем. Мы рядом с вами. Как положено горцам, мы приехали не с пустыми руками. Мне крайне приятно, что в этой ситуации боевые цели, поставленные Верховным главнокомандующим, вы выполняете под чутким руководством опытных генералов Эседуллы Абачева и Апти Алаудинова. Именно подобные ситуации еще больше объединяют людей. Всевышним Аллахом было так суждено. Мы один народ с нашим братским чеченским народом.

Наша основная задача поездки – посмотреть, чем мы можем реально помочь, ведь мы сидим дома, а они здесь, на передовой», — высказался глава кабмина. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.