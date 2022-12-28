Участники акции почтили память погибших минутой молчания.
Памятный знак «Жертвам авиаудара 2 июня 2014 года» разместили в сквере имени Героев Великой Отечественной войны напротив Дома Правительства ЛНР в 2018 году.
Участники акции почтили память погибших минутой молчания.
Памятный знак «Жертвам авиаудара 2 июня 2014 года» разместили в сквере имени Героев Великой Отечественной войны напротив Дома Правительства ЛНР в 2018 году.
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