ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана почтил память жертв авиаудара в Луганске

Премьер-министр Дагестана почтил память жертв авиаудара в Луганске

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28 декабря, 2022. Среда 08:12
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Премьер-министр Дагестана почтил память жертв авиаудара в Луганске
В рамках рабочего визита в ЛНР глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вместе с заместителем премьер-министра ЛНР Анной Тодоровой возложил цветы к памятнику погибших мирных жителей в 2014 году в результате авиаудара со стороны вооружённых сил Украины.
Премьер-министр Дагестана почтил память жертв авиаудара в Луганске

Участники акции почтили память погибших минутой молчания.

Памятный знак «Жертвам авиаудара 2 июня 2014 года» разместили в сквере имени Героев Великой Отечественной войны напротив Дома Правительства ЛНР в 2018 году.

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