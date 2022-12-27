ЗАМАНА - Глава Дагестана принял участие в итоговом собрании Совета при полномочном представителе Президента РФ в СКФО

Глава Дагестана принял участие в итоговом собрании Совета при полномочном представителе Президента РФ в СКФО

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27 декабря, 2022. Вторник 16:45
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Глава Дагестана принял участие в итоговом собрании Совета при полномочном представителе Президента РФ в СКФО

В режиме видеоконференцсвязи под руководством Юрия Чайки прошло итоговое в 2022 году собрание Совета при полномочном представителе Президента РФ в СКФО. В нем поучаствует руководитель Дагестана Сергей Меликов.

Глава Дагестана принял участие в итоговом собрании Совета при полномочном представителе Президента РФ в СКФО

Собравшиеся обсудили темы реализации в 2022 году национальных проектов в регионах округа, а также принимаемые в субъектах СКФО меры по обеспечению жильем детей-сирот и детей, пребывающих без попечения родителей.

Юрий Чайка озвучил, что, несмотря на понятные трудности, в 2022 году регионы округа смогли добиться положительной динамики в работе, в том числе увеличились показатели контрактации и кассового исполнения. 

Полпред поблагодарил всех лидеров субъектов округа за осуществленную работу. «Такие позитивные моменты нужно закреплять и в последующем, добиваться положительных результатов на системной основе», — высказался Юрий Чайка. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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