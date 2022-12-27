ЗАМАНА - Лидеры Дагестана и Ингушетии обсудили перспективы сотрудничества двух республик

Лидеры Дагестана и Ингушетии обсудили перспективы сотрудничества двух республик

Автор
27 декабря, 2022. Вторник 08:09
|||
Лидеры Дагестана и Ингушетии обсудили перспективы сотрудничества двух республик

В понедельник, 26 декабря, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел рабочую встречу с лидером Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым.

Лидеры Дагестана и Ингушетии обсудили перспективы сотрудничества двух республик

Главы двух братских регионов обсудили перспективы сотрудничества по целому ряду направлений. В том числе речь шла о совместной работе в области промышленного производства. Так, Сергей Меликов и Махмуд-Али Калиматов наметили планы по линии поставок лифтового оборудования, взаимообмена экспертами для новых производств.

«Сейчас у нас развивается обувная отрасль, налажен пошив спецформы для военнослужащих, стартовало высокотехнологичное светодиодное производство и комбинат детского питания. Мы реанимируем промышленные предприятия региона и хотим взаимодействовать с Дагестаном в этом пути. Республика большая и серьезная, хочется наладить взаимовыгодное сотрудничество», – высказался лидер Ингушетии.

Глава Дагестана, поприветствовав гостя, высказал готовность к совместной работе: «Рад Вас видеть в регионе и как доброго соседа, и как человека, к которому отношусь с большим уважением. Мы готовы идти рука об руку с Ингушетией по всем направлениям. Есть у нас и производство обуви, мы также собираемся наладить и текстильное производство. На мой взгляд, кооперация в наши дни крайне важна, в том числе в части обеспечения всем необходимым наших военнослужащих. Кроме того, мы готовы предложить экологически чистые продукты для вашего комбината детского питания и другие продовольственные товары для переработки. Думаем, логистически это будет удобно и вам, и нам», – высказался Меликов.

Далее Махмуд-Али Калиматов пригласил Сергея Меликова в скором времени совершить визит в Ингушетию и лично ознакомиться с потенциалом сотрудничества.

Прочитано 20 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top