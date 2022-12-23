ЗАМАНА - Сергей Меликов принял участие в собрании Госсовета по реализации молодежной политики

Сергей Меликов принял участие в собрании Госсовета по реализации молодежной политики

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23 декабря, 2022. Пятница 08:14
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Сергей Меликов принял участие в собрании Госсовета по реализации молодежной политики

В четверг, 22 декабря, руководитель Дагестана Сергей Меликов поучаствовал в собрании Государственного совета по вопросам реализации молодежной политики в условиях сегодняшнего времени. Оно состоялось под руководством президента РФ Владимира Путина.

Сергей Меликов принял участие в собрании Госсовета по реализации молодежной политики

Президент озвучил, что тема, которую они обсудят, является стратегически важной, ведь именно молодые граждане, сегодня начинающие свой жизненный путь, уже через 20, а кто-то и через 10 лет будут реализовывать те задачи развития России, о которых мы говорим сегодня.

«Их таланты и достижения в самых разных областях будут фактически влиять на развитие страны, а их устремления и помыслы, понимание родины, важности его тысячелетней истории, ценностей и традиций, преданность Отечеству, конечно, будут определять её будущее», – высказался Владимир Путин. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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