Сергей Меликов принял участие в собрании Госсовета по реализации молодежной политики

В четверг, 22 декабря, руководитель Дагестана Сергей Меликов поучаствовал в собрании Государственного совета по вопросам реализации молодежной политики в условиях сегодняшнего времени. Оно состоялось под руководством президента РФ Владимира Путина.

Президент озвучил, что тема, которую они обсудят, является стратегически важной, ведь именно молодые граждане, сегодня начинающие свой жизненный путь, уже через 20, а кто-то и через 10 лет будут реализовывать те задачи развития России, о которых мы говорим сегодня.

«Их таланты и достижения в самых разных областях будут фактически влиять на развитие страны, а их устремления и помыслы, понимание родины, важности его тысячелетней истории, ценностей и традиций, преданность Отечеству, конечно, будут определять её будущее», – высказался Владимир Путин. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.