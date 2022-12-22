В составе делегации числятся ученые-богословы, а также представители органов государственной власти.
По приезде в регион они посетили шейха Ахмада Афанди. Как они признались, визит в Дагестан является для них важным событием.
В четверг делегация посетила махачкалинские университеты и колледжи для проведения секционных заседаний.
Стоит отметить, что пленарное собрание международного религиозного форума – «Роль традиционных религий в профилактике деструктивных проявлений в условиях современных вызовов» стартовало сегодня в 14:00 ч. в Доме дружбы.