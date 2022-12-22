ЗАМАНА - Арабская делегация прилетела в Дагестан для участия в религиозном форуме

Арабская делегация прилетела в Дагестан для участия в религиозном форуме

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22 декабря, 2022. Четверг 14:22
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Арабская делегация прилетела в Дагестан для участия в религиозном форуме

Накануне делегация из арабских стран прилетела в Дагестан для участия в Международном религиозном форуме, который состоится 22 декабря в Махачкале.

Арабская делегация прилетела в Дагестан для участия в религиозном форуме

В составе делегации числятся ученые-богословы, а также представители органов государственной власти.

По приезде в регион они посетили шейха Ахмада Афанди. Как они признались, визит в Дагестан является для них важным событием.

В четверг делегация посетила махачкалинские университеты и колледжи для проведения секционных заседаний.

Стоит отметить, что пленарное собрание международного религиозного форума – «Роль традиционных религий в профилактике деструктивных проявлений в условиях современных вызовов» стартовало сегодня в 14:00 ч. в Доме дружбы.

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