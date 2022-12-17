ЗАМАНА - Сергей Назаров положительно оценил строительство социальных объектов в Новолакском районе и Дербенте

Сергей Назаров положительно оценил строительство социальных объектов в Новолакском районе и Дербенте

Автор
17 декабря, 2022. Суббота 11:03
|||
Сергей Назаров положительно оценил строительство социальных объектов в Новолакском районе и Дербенте

Вчера, 16 декабря, заместитель главы Минэкономики РФ Сергей Назаров и премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поучаствовали в заседании на тему социально-экономического развития региона.

Сергей Назаров положительно оценил строительство социальных объектов в Новолакском районе и Дербенте

От имени руководителя республики Сергея Меликова Абдулмуслим Абдулмуслимов поблагодарил гостей за визит в Дагестан.

«Я не сомневаюсь, что есть понимание того, что Дагестан сегодня имеет важнейшее стратегическое значение для обеспечения продовольственной безопасности страны, развития международных торгово-экономических связей, туристско-рекреационного комплекса и других сфер.

Безусловно, одним из эффективных инструментов государственной поддержки для нас является государственная программа «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».

В текущем году в рамках реализации мероприятий данной программы будут введены в строй, а также запроектированы очень нужные для республики объекты социальной и инженерной инфраструктуры, которые наши граждане ждут давно.

Выделенные в 2022 году федеральные средства в размере более 1,5 млрд рублей будут освоены в полном объеме. Вчера и сегодня вы посетили ряд строящихся объектов в рамках контрольных мероприятий по данной программе, и я рассчитываю, что сегодня будет дана объективная оценка проведенной работе. Я также надеюсь, что реализация программы в последующие годы продолжится только нарастающими темпами», — высказался глава кабмина республики. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

Прочитано 13 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top