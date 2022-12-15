В начале встречи Первый заместитель Председателя НС Юрий Левицкий поприветствовал военного комиссара и озвучил, что служба в Вооруженных Силах — важнейший этап в биографии каждого мужчины, долг и конституционная обязанность россиянина по защите родины. Даитбег Мустафаев рассказал депутатам о процессе осеннего призыва в регионе, о целях, которые стоят перед призывными комиссиями муниципальных образований. Он также сообщил, что осенний призыв осуществляется в штатном режиме, но отдельными военкоматами по различным причинам не соблюдается его график. Военный комиссар заметил, что призывники в зону проведения СВО отправляться не будут. После этого прошла беседа, в ходе которой военный комиссар отвечал на различные вопросы от депутатов.
Депутаты Народного Собрания поговорили с военным комиссаром Дагестана
- Автор Дарья
- 15 декабря, 2022. Четверг 10:39
В среду, 14 декабря, в Народном Собрании Дагестана прошла встреча депутатов с военным комиссаром региона Даитбегом Мустафаевым.
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