В рамках рабочего собрания с участием всех заинтересованных сторон премьер включил аудиообращение одной из местных жительниц, подробно рассказавшей о проблемах в области здравоохранения, которые беспокоят местных. Одна из ключевых - нехватка детской больницы.

Было озвучено, что помимо проблем с оснащением и необходимостью ремонта в ЦГБ, существуют и проблемы с финансовым состоянием больницы, задолженности которой за прошедшие несколько лет достигли более 100 млн рублей.

Абдулмуслимова поручил новому главному врачу подготовить последовательный план мероприятий по выведению больницы из данного состояния.

Далее он поручил лидерам Хасавюрта и Хасавюртовского района принять на муниципальном уровне программы развития систем здравоохранения муниципалитетов, где будет прописано число планируемых к возведению и обновлению объектов, ключевые показатели в сфере, которые требуется достигнуть, планы по повышению качества обслуживания и другое.

Подводя итоги рабочего визита, глава кабмина также поручил на площадке Хасавюртовской ЦГБ возвести детскую больницу с применением технологий модульного строительства. Задачи будут совместно решать Минэкономразвития и Минздрав республики.