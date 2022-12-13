ЗАМАНА - Глава РД провел собрание по актуальным вопросам

Глава РД провел собрание по актуальным вопросам

Автор
13 декабря, 2022. Вторник 08:16
|||
Глава РД провел собрание по актуальным вопросам

Вчера, 12 декабря, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел заседание оперативного штаба по актуальным вопросам экономики, энергетического комплекса и области ЖКХ.

Глава РД провел собрание по актуальным вопросам

Об экономической ситуации в республике рассказал первый заместитель главы кабмина региона Руслан Алиев. Он сообщил об исполнении дагестанского бюджета и планах по организации работы в будущем году.

Министр отметил среди прочего, что Дагестан улучшает процесс исполнения бюджета, исполнительская дисциплина растёт, но особого внимания органов исполнительной власти и лидеров муниципалитетов требует кассовое исполнение по нацпроектам.

Руслан Алиев заявил также, что указом Правительства РФ 91,9 млн рублей дополнительно получено Дагестаном на зарплату медиков и среднего медицинского персонала в будущем году. Решение принималось исходя из прогноза годового прироста численности врачей. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

Прочитано 6 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top