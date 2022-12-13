Как информирует пресс-служба республиканского управления, многочисленные факты загрязнения земель сельхозназначения являются следствием игнорирования фермерами обязанностей по рекультивации земель, после сбора урожая бахчевых культур.
«Рваные куски полиэтиленовой пленки растянулись по многокилометровым полям и кружат над административными территориями муниципалитетов Новокахановской, Черняевской, Большезадоевской, Красноармейской, Кизлярской, Малоарешевской», – заявила пресс-служба.
Отмеченное выше является нарушением положений Земельного кодекса России, а также федеральных законов «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».