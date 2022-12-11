Создание доступной среды, развитие инвалидного спорта и инклюзивного образования обсудили под руководством Сергея Меликова

Собравшиеся подняли проблемы, с которыми сталкиваются граждане с ограниченными возможностями здоровья. Это были вопросы формирования доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп россиян, развития адаптивного спорта в Дагестане, доступности дошкольного образования для детей с ментальными и психофизическими нарушениями и реализации некоммерческими организациями социальных проектов.

Как заявил руководитель республики, отношение к гражданам с ограниченными возможностями здоровья – важный показатель зрелости власти и общества. Перед органами власти Меликов в качестве приоритетной поставил цель повысить интеграцию данной категории россиян в повседневную жизнь.

«Такие бытовые вопросы, как поход в магазин за хлебом, – заявил Сергей Меликов, – не должны становиться для людей с особыми потребностями полосой препятствий. Все мы – граждане одной страны и должны пользоваться равными правами».

Этот тезис касался и возможности быть туристом. «У нас действительно есть на что посмотреть. В связи с этим нужно отработать вопросы удобного, а самое главное, безопасного доступа к таким местам людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья», – заявил руководитель региона. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.