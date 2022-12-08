Меликов ознакомился с достопримечательностями, помогающими гостям лучше узнать историю и культуру Азербайджана – Девичьей башней, Дворцовым комплексом Ширваншахов, подземной баней, а также посетил Центр традиционного искусства.
Руководитель Дагестана Сергей Меликов посетил историческую часть Баку
- Автор Дарья
- 08 декабря, 2022. Четверг 09:28
Глава Дагестана Сергей Меликов осмотрел историческую часть Баку – знаменитый историко-архитектурный заповедник «İçəri Şəhər» (Старый Город).
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