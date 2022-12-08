ЗАМАНА - Премьер-министр РД: «Почти все хакерские атаки на наши системы в 2022 году удалось отразить»

Премьер-министр РД: «Почти все хакерские атаки на наши системы в 2022 году удалось отразить»

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08 декабря, 2022. Четверг 00:03
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Премьер-министр РД: «Почти все хакерские атаки на наши системы в 2022 году удалось отразить»
Под руководством главы кабмина Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова вчера, 7 декабря, прошло собрание Правительственной комиссии региона по защите информации.
Премьер-министр РД: «Почти все хакерские атаки на наши системы в 2022 году удалось отразить»

Собравшиеся обсудили ключевые вопросы по обеспечению безопасности объектов критической информационной инфраструктуры региона и состояния информационной безопасности в органах исполнительной власти, в том числе процесс выполнения решений, принятых на прошлом совещании Правительственной комиссии РД по защите информации.

В начале заседания премьер напомнил, что с учётом геополитической обстановки, а также многочисленных хакерских атак, деятельность по обеспечению информационной безопасности критически важных объектов должна выстраиваться оперативно и в особом режиме. Параллельно при этом необходимо внедрять информационные системы и сервисы для жителей. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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