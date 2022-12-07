Около 650 млн рублей направлено на возведение новой школы в Кайтагском районе

В Кайтагском районе до конца 2024 года появится новая школа на 560 ученических мест за 649 млн рублей. Об этом проинформировал руководитель Кайтагского района Алим Темирбулатов в прямом эфире ЦУР республики.

«В нынешнем году благодаря региональной инвестпрограмме в селе Джавгат стартовало возведение новой школы на 560 ученических мест. На данный момент в объект вложен 141 млн рублей. До конца 2024 года мы собираемся провести официальное открытие школы», – рассказал Темирбулатов.

Он добавил, что в районе осуществляется и строительство новых детских садов. В минувшем году возведено два детсада на 80 и 120 мест, в этом году откроется еще один на 150 детей.

«В районе уже работают два детсада за 33 млн рублей и 105 млн рублей. До конца нынешнего года планируется завершить строительство еще одного детского сада стоимостью 120 млн рублей», – уточнил руководитель района.