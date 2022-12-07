ЗАМАНА - Сахиба Гафарова: «Мы должны работать сообща, развивать все то, что имеем, и закладывать основы новому»

Сахиба Гафарова: «Мы должны работать сообща, развивать все то, что имеем, и закладывать основы новому»

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07 декабря, 2022. Среда 02:30
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Сахиба Гафарова: «Мы должны работать сообща, развивать все то, что имеем, и закладывать основы новому»

Вчера, 6 декабря, в Баку прошла встреча руководителя Дагестана Сергея Меликова с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой.

Сахиба Гафарова: «Мы должны работать сообща, развивать все то, что имеем, и закладывать основы новому»

Приветствуя собравшихся, Сахиба Гафарова отметила важность укрепления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией и отдельных связей с субъектами. «Мир изменился, и сохранение подобных отношений является одной из главных задач для народов в целом и государств в частности. Мы всегда рады нашим друзьям из Дагестана и готовы развивать это сотрудничество», – заявила она.

В свою очередь глава Дагестана поблагодарил за теплый прием и высказался: «Мы не просто соседи, мы друзья. Причём эта дружба складывается из многовековых отношений между дагестанскими и азербайджанским народами. Мы всегда по-доброму и трепетно относимся к традициям представителей азербайджанской национальности, которые вносят свой вклад в культуру многонационального Дагестана».

В рамках встречи Меликов акцентировал важность взаимообмена опытом: «Географическое положение, климатические условия, горные территории и наличие моря дают нам возможность взять на вооружение те положительные примеры, которые есть в Азербайджане».

Сахиба Гафарова, делясь планами, отметила, что имеющиеся связи между странами в целом и республиками в частности, прежде всего, основываются на экономических отношениях, но серьезный вес имеют и общие соцпроекты. «Мы должны работать сообща, развивать все то, что имеем, и закладывать основы новому. Безусловно, Ваш визит внесет лепту в развитие отношений между нашими странами», – подытожила она и заметила, что с радостью принимает приглашение посетить Дагестан в скором времени.

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