ЗАМАНА - Глава кабмина РД: Будущий храм, располагаясь неподалеку от строящегося Духовного центра имени Пророка Исы (мир ему) будет символизировать добрые, уважительные отношения православия и ислама, общие ценности веры, знания и гуманизма

Глава кабмина РД: Будущий храм, располагаясь неподалеку от строящегося Духовного центра имени Пророка Исы (мир ему) будет символизировать добрые, уважительные отношения православия и ислама, общие ценности веры, знания и гуманизма

Автор
06 декабря, 2022. Вторник 16:23
|||
Глава кабмина РД: Будущий храм, располагаясь неподалеку от строящегося Духовного центра имени Пророка Исы (мир ему) будет символизировать добрые, уважительные отношения православия и ислама, общие ценности веры, знания и гуманизма

Премьер-министр Дагестана: Будущий храм, находясь неподалеку от строящегося Духовного центра имени Пророка Исы (мир ему) будет символизировать добрые, уважительные отношения православия и ислама, общие ценности веры, знания и гуманизма.

Глава кабмина РД: Будущий храм, располагаясь неподалеку от строящегося Духовного центра имени Пророка Исы (мир ему) будет символизировать добрые, уважительные отношения православия и ислама, общие ценности веры, знания и гуманизма

«Веротерпимость и открытость народов Дагестана и всего нашего многонационального Отечества являются результатом того, что мы осознаем, что во всех религиях больше общего, чем различий, одни и те же традиции, одна и та же система ценностей. Строительство храма не только отвечает интересам и чаяниям православных верующих, кроме того, новый храм станет местом поклонения многочисленных гостей столицы Дагестана, украсит архитектурный облик города. Символично также, что планируемое здание собора будет соседствовать с мемориальным комплексом, который воздвигнут представителям русской интеллигенции», — выступил глава кабмина региона на церемонии закладки первого камня на месте возведения кафедрального собора в честь Александра Невского в Махачкале.

Прочитано 87 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top